Ringen : Duo holt Gold auf der Matte

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Aus der Landeshauptstadt Potsdam kehrten die Nachwuchsringer des ESV Wittenberge mit zwei Landesmeistern sowie weiteren Medaillen für die Sportler in die Prignitz zurück. Bei der E-Jugend (Gewichtsklasse bis 19kg) belegte Malik Abdul Baitaev den 1. Platz und bescherte dem ESV damit den ersten Titel. Auch Magomed Zakriev in der D-Jugend bis 34kg bezwang alle seine Gegner und gewann Gold.

Gegen Jan Döschel vom RC Germania Potsdam gelang dem ESVer Magomed Zakriev zu Beginn ein Punktsieg. Im Anschluss schulterte er Miro Amed (1. Luckenwalder SC). Im späteren Finale setzte er sich gegen den Potsdamer Benjamin Schkölzider in zwei Runden durch und holte nach Malik Abdul Baitaev die zweite Goldmedaille für die Wittenberger.

Die ESVerin Michelle Brendike, die schon Bronze bei den Landesmeisterschaften der Schülerinnen im Sommer gewann, stellte sich auch in Potsdam den Jungen in der C-Jugend. Sie belegte am Ende wieder den 3. Platz in der Gewichtsklasse bis 29kg. Auch ihre Vereinskameradin Alyssa Schwabe erkämpfte die Bronzemedaille bis 29kg.

Ein gutes Turnier bestritt in der C-Jugend bis 38kg Maurice Krüger, der am Ende einen undankbaren 4. Platz belegte. Der Ringer aus Wittenberge konnte von seinen Kontrahenten nicht auf die Schultern gezwungen werden und schulterte selbst sogar Corvin Kohls (Hennigsdorf). Sein Bruder Fabrice Krüger konnte diesmal verletzungsbedingt (Knie) bei den Meisterschaften nicht antreten, feuerte aber alle ESV-Kämpfer tatkräftigt an.

Miley Henke – die jüngste wittenberger Teilnehmerin – belegte bei ihren ersten Landesmeisterschaften den 6.Platz.





von Oliver Knoll

erstellt am 12.Okt.2016 | 22:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen