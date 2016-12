Caprice besteht Feuertaufe

1 von 1 Foto: Christine Pantel 1 von 1

Bevor es in die Weihnachtstage geht, starteten zwei Prignitzerinnen noch auf der Hippologica Berlin. Die Messehallen unter dem Funkturm in der Hauptstadt wurden von den Pferden erobert. Julia Ehrhorn (RFV Uenze) und Chantal Rose (RSG Pritzwalk) hatten gesattelt.

Julia Ehrhorn startete kurzfristig als Einzelreiterin in den Jugendprüfungen. Die 18-jährige, die zurzeit auf der Reitanlage von Jan Peters in Baitz reitet, bekam erst vor wenigen Tagen ein neues Pferd. „Ich habe die Stute erst seit 3. Dezember unter dem Sattel. Aber dafür hat es schon prima geklappt“, freute sich Julia Ehrhorn. Trotz eines Fehlers reichte es aber der jungen Reiterin aus Kletzke mit der 14-jährigen Schimmelstute Caprice für eine Platzierung vor dieser beeindruckenden Atmosphäre.

Auch Abiturientin Chantal Rose aus Pritzwalk war zufrieden mit dem letzten Start in diesem Jahr. Mit ihrer zehnjährigen Stute Charewa gehörte sie zur Mannschaft Berlin I, die in der Teamwertung der Landesverbände Platz drei belegte. Im Hippologica-Jugendcup gelang dem Paar, das erst vor wenigen Wochen zweite im Großen Preis beim Salutfestival in Aachen wurde, dann auch der Sprung unter die zehn besten in die Siegerrunde. 41 Reitsportler hatten das versucht. Im Stechen wurde es ein achter Platz unter starker Konkurrenz.

Ein Master-Titel ging indirekt auch in die Prignitz, aber an ein Pferd. Die Mecklenburgerin Annemarie Ondrusch (RFV Krümme) sicherte sich mit ihrem erst sechsjährigen DSP Rusty vom Renier aus der Zucht der Prignitzerin Renate See (Klein Woltersdorf) den Sieg der Hippologica Masters für Reiter mit Handicap (wir berichteten). „Wir sind natürlich stolz, dass ein so junges Pferd aus unserer Zucht eine Reiterin mit Handicap in dieser beeindruckenden Atmosphäre zum Sieg trägt“, freut sich Jeannette See.

Lang wird die Weihnachtspause nicht. Bereits vom 5. bis 8. Januar geht es für Chantal weiter beim CSI Neustadt (Dosse). Zwei Wochen später startet sie auf dem Weltcupturnier Partner Pferd in der Messemetropole von Leipzig. Julia Ehrhorn wird am ersten Januarwochenende in Prussendorf die Prignitz vertreten.

Zuvor, am 28. Januar, können die Pferdefreunde aber noch junge Pferde beim Freispringen in der Halle des Reit- und Ausbildungsstalls von Maik Wernicke in Groß Gottschow bewundern.







