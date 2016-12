Sportclub Parchim : Tischtennis: Hannah Heilck holt Landestitel nach Parchim

1 von 1 Foto: rema 1 von 1

Beim zweiten Teil der Tischtennis-Landesmeisterschaften im Nachwuchs gingen die Jüngsten und die Altersklasse U14 an die Tische. Hierbei qualifizierte sich in der U14 Hannah Heilck vom SC Parchim als Landesmeisterin zur Norddeutschen Meisterschaft am 28./29. Januar 2017 in Berlin. Der Parchimer Nevio Wendland holte die Bronzemedaille im Einzel der U10.

Die Farben des SC Parchim vertraten bei den Jüngsten neben Nevio Wendland, Jonas Stahnke, Fabrice Kase. Für die beiden war die Qualifikation schon ein toller Erfolg. Sie spielten im Feld der Besten gut mit, gewannen auch einzelne Sätze, jedoch zu einem Sieg reichte es diesmal noch nicht. Wendland war aufgrund der guten Platzierung in der Landesrangliste gesetzt und mit favorisiert. Dieser Rolle wurde er in der Gruppe gerecht und gewann alle drei Spiele souverän. Im Viertelfinale siegte er ebenso klar. Im Halbfinale musste er sich dann dem Greifswalder Franz Mehdorn geschlagen geben. Im Doppel erreichte Wendland mit seinem Partner Tommy Pohl (VfL Schwerin) erwartungsgemäß das Finale. In einem hochklassigen und ausgeglichenen Endspiel unterlagen die beiden knapp den Greifswaldern Gaßmann/Mehlan und wurden Vizelandesmeister.

In der AK bis 14 Jahre starteten Hannah und Josephine Heilck, Johanna Stein und Emma Menzel für die Eldestädter. Hannah Heilck erreichte als einzige Parchimerin die Endrunde im Einzel und gewann dort das Viertelfinale klar. Dann stand sie ihrer langjährigen Erzrivalin Melanie Plötz (NW Rostock) gegenüber. Nach anfänglichem Rückstand fand Hannah besser ins Spiel und gewann die Partie am Ende verdient mit 3:1. Im Finale traf sie auf Zoe Kirchner (Tützpatz). Auch hier lag die Parchimerin mit 0:1 nach Sätzen hinten, erkämpfte sich den Satzausgleich und gewann Statz drei klar. Im vierten hatte sie bereits fünf Matchbälle, doch Kirchner kämpfte sich bis auf einen Punkt heran. In einem spektakulären Ballwechsel konnte dann Hannah Heilck ihren Traum vom Landeseinzelmeistertitel vollenden.

Das Doppel Hannah und Josi Heilck traf im Halbfinale auf die Vereinskolleginnen Emma Menzel und Johanna und gewannen deutlich. Im Finale reichte eine Satzführung der Parchimerinnen nicht aus und sie mussten am Ende den Rostockerinnen Langschwager/Plötz zum Sieg gratulieren.