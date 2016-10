Parchimer TT-Spieler ausgerüstet : Fachbetrieb investierte in Vereinssport

1 von 1 Foto: Großmann 1 von 1

Positiver hätte der Saisonstart für die 9. Mannschaft von der Abteilung Tischtennis beim Sportclub Parchim nicht laufen können: Das Team steht derzeit in der Kreisliga-Tabelle auf Platz 3 von zehn Mannschaften. Und auch in Sachen Outfit hat sich in diesen Tagen einiges geändert: Beim nächsten Spiel am 4. November in Plau am See treten die Parchimer erstmals in nagelneuen Sportklamotten an die Tische. Ermöglicht hat diese Anschaffung die Jochmann GmbH in Parchim, die jeweils die kompletten Sätze Trikots und Trainingsanzüge sponserte. Die Aktiven Vincent Börst, Steffen Heilck, Hannah Elisa Heilck, Dirk Gallas und Sven Heilck ließen es sich nicht nehmen, ihre neue Kluft bei einem Besuch in dem Fachbetrieb für Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung und Elektro vorzustellen und sich bei Firmenchef Frank Jochmann für die „Sportförderung“ zu bedanken, von der auch die Nachwuchsarbeit mit Jugendlichen profitiert.

von Christiane Großmann

erstellt am 24.Okt.2016 | 22:12 Uhr

