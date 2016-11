volleyball : „Das war der blanke Wahnsinn“

1 von 1 Foto: dana gau 1 von 1

Mit gerade einmal sieben Spielerinnen in Hamburg angereist, gelang den Parchimer Regionalliga-Volleyballerinnen am Samstagabend mit einem 3:1-Sieg bei der bis dato punktgleichen VG WiWa Hamburg II in beeindruckender Weise die Mission Verteidigung der Tabellenführung. Sechs glatte Siege in sechs Saisonspielen, 18 Zähler auf dem Konto und bisher nur zwei Sätze verloren – so gut standen die Frauen des 1. VC Parchim noch nie da.

von Thomas Willmann

erstellt am 13.Nov.2016 | 23:00 Uhr

