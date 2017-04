motorsport : Toller Sound auf vier Rädern

vergrößern 1 von 1 Foto: Klaus Goffelmeyer 1 von 1

Die Speedwaybahn im Ludwigsluster Motodrom wird morgen für einige Stunden „zweckentfremdet“. Statt auf zwei wird auf vier Rädern Gas gegeben. Die Quad-Challenge 2017 macht in der Lindenstadt Station. Nach dem gelungenen Debüt im vergangenen Jahr fiel den Machern der Serie die Entscheidung leicht, wieder einen Lauf an den hiesigen MC zu vergeben. Gefahren wird in sechs Klassen, wobei die Speedkarts die zahlenmäßig stärkste Gruppe stellen werden.

von Thomas Willmann

erstellt am 20.Apr.2017 | 23:00 Uhr