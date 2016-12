jahresrückkblick : Selbst die große Sportwelt war zu Gast

vergrößern 1 von 5 Foto: thomas Willmann 1 von 5









Das Sportjahr 2016 geizte nicht mit internationalen Großereignissen. In Handball, Fußball und der Leichtathletik wurden Europameister ermittelt, nicht zu vergessen die olympischen Spiele im brasilianischen Rio. Um in den Genuss von Internationalität zu kommen, brauchte man aber nicht zwingend große Entfernungen zurückzulegen. Auch im Kreis Ludwigslust-Parchim wurde absoluter Spitzensport geboten. So hatte der SV Wanderlust Lüblow im Juni einen richtig dicken Fisch an Land gezogen: der Radball-World-Cup zu Gast in Ludwigslust – eine MV-Premiere.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Dienstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 26.Dez.2016 | 23:00 Uhr

