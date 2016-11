boxen : Polnische Kämpfer diesmal chancenlos

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der sportliche Jahresabschluss der Boxabteilung des SVF Neustadt-Glewe kann als ausgesprochen gelungen in die Vereinschronik einfließen. In der Sporthalle „Zur Kuhdrift“ standen sich in einem internationalen Vergleich die gastgebende Kampfgemeinschaft Neustadt-Glewe/Eintracht Berlin und die polnische Auswahl von Wisla Tczew Danzig gegenüber. Anders als noch vor zwei Jahren, als sich die polnischen Gäste in anderer Besetzung knapp mit 12:10-Punkten behaupteten, gab es für sie diesmal nichts zu holen. Die KG-Boxer nahmen mit einem überaus deutlichen 17:3 erfolgreich Revanche.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Dienstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 14.Nov.2016 | 23:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen