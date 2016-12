ringen : Lübtheener Lazarett wird nicht kleiner

1 von 1 Foto: rvl 1 von 1

Was die Zweitliga-Ringer des RV Lübtheen im Verlaufe dieser Saison so alles an Verletzungen heimgesucht hat, stuft der Vereinsvorsitzende Bert Compas schon als „Seuche“ ein. „Die Ausfälle gingen mit Ende der Hinrunde los und ziehen sich seitdem wie ein roter Faden durch.“ Weit von einer optimalen Besetzung entfernt, mussten die so gut gestarteten Lindenstädter zuletzt einige bittere Niederlagen einstecken.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Freitagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 08.Dez.2016 | 23:00 Uhr