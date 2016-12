Laufsport : Resultate können sich sehen lassen

1 von 1 1 von 1

Die Mensa der Fachhochschule Neubrandenburg war auch in diesem Jahr wieder Austragungsort der Siegerehrungen im VR-Laufcup Mecklenburg-Vorpommern 2016.

Bester Vertreter der Region Güstrow/Laage in der altersklassenübergreifenden Gesamtwertung war Nils Schmiedeberg vom Tri Fun Güstrow. Bei sechs Läufen, von denen die fünf besten in die Wertung kamen, sammelte der 49-Jährige 114 Punkte. Das brachte am Ende Rang 6. Dauer(b)renner Frank Schütz vom LSV Güstrow verpasste die Top-Ten-Ränge diesmal denkbar knapp und kam mit 100,5 Punkten auf dem 11. Rang ein.

Nachdem die Cupsiegerin 2014, Anne-Kathrin Litzenberg vom Tri Fun, nun schon ihre zweite von Verletzungen geprägte Seuchensaison hinter sich hat und so nicht ernsthaft ins Geschehen eingreifen konnte, ist die bestplatzierte Frau Michaela Gießler vom SC Laage. Die 36-Jährige aus Vilz gehörte mit elf Wertungsläufen zu den ganz Fleißigen und belegte mit schließlich 75 Punkten den 24. Platz der Gesamtwertung.

Sie hatte damit auch großen Anteil daran, dass sich ihr Verein, der Sportclub Laage, wieder über den dritten Platz in der Vereinswertung freuen konnte. Es ist schon eine tolle Sache, wie sich der Club aus dem kleinen Städtchen nun schon zum zweiten Mal in Folge gegen die Vereine aus wesentlich größeren Städten des Landes durchsetzte. Wesentlicher Faktor dafür ist Coach und Organisator André Stache, der die Truppe zusammenhält und immer wieder motiviert, der sich inzwischen aber auch auf viele fleißige Helfer verlassen kann.

In den Altersklassenwertungen bat der Sprecher nicht weniger als sechsmal Aktive aus Güstrow und Laage auf das höchste Treppchen des Siegerpodests. Allein viermal konnten sich Vertreter des Laufsportvereins der Kreisstadt die goldene Plakette um den Hals hängen lassen. Neben den beiden schon im Vorjahr erfolgreichen Frank Schütz (M 55/127 Punkte/10 Läufe) und Karl Schwarzenberg (M 70/127/7) waren das Günter Wolf (M 75/126/8) und – besonders erfreulich, weil noch sehr jung – der neu eingestiegene Allroundsportler, Hannes Kuntermann (U16/125,5/5).

Natürlich war Nils Schmiedeberg (M 45/126/6) in seiner Altersklasse nicht zu schlagen. Interessant zu erwähnen ist sicherlich, dass die Plätze 2 und 3 hier an die Teterower Sven Lindhorst und Michael Boden gingen. Die drei Sportler kennen sich schon seit Jahrzehnten, und zwar über den Orientierungslauf.

Der oberste Treppchenplatz bei den jungen Damen der U16 blieb ebenfalls für eine Vertreterin aus der Region reserviert. Ihn schnappte sich nach Rang drei im Vorjahr diesmal die erst 13-jährige Jennifer Heise mit 125,5 Punkten aus acht Läufen. Komplettiert wurde das gute Abschneiden der Laagerinnen ganz besonders in dieser Altersklasse mit Rang 3 durch Pia-Marie Arendt (121/9) sowie zahlreiche weitere Top-Ten-Platzierungen.

Jennifers Bruder Maximilian musste sich diesmal in der U16 Hannes Kuntermann geschlagen geben. Seine silberne Plakette sowie die bronzenen von Michaela Gießler (W 35/124/11) und Steve Göhner (U18/20/120/5) erhöhten aber das Medaillenkonto der Recknitzstädter auf fünf und machte so den SC Laage auch in den Einzelwertungen zu einem der besonders erfolgreichen Vereine.

Nach einer relativen Ruhephase beginnt für die Aktiven nun das Wintertraining für die nächste Saison. Und die beginnt für die Läufer schon recht früh, nämlich am 5. März 2017 mit dem ersten Cuplauf in Wittenburg.

Weitere Top-Ten-Ergebnisse: weibl.: U16: 4. J. Raith 119,5/10, 5. L. Model 115,5/10, 6. J. Harms 109,5/6, 8. A. Thiede 80,5/4, 9. M. Fischer 78,5/4; U18/20: 4. G. Grobbecker 119/6, 7. M. Eichler 92/4; W 20: 4. St. Grobbecker 117,5/5, 8. J. Herrmann (LSV) 63,5/3; W 35: 5. J. Blum 114/10, 6. M. Model 109,5/5, 9. S. Mendolia (LSV) 66,5/3; W 40: 9. Y. Lübs 108,5/5, 10. J. Fischer 107,5/11; W 45: 6. A. Heise 116/11, 9. P. Gobbecker 106/5, 10. H. Arendt 97/6; W 50: 6. H. Harms 107/5;

männl.: U16: 4. R. Wendt 118,5/12, 6. M. Blum 111/11; U18/20: 4. P.-.Y. Blum 117,5/12; M 20: 5. St. Kanserske 104,5/6; M 35: 6. M. Raith 111/10; M 40: 7. R. Kähler (LSV) 116,5/8; M 45: 7. St. Grobbecker 103,5/9; M 50: 5. B. Jänike 117,5/9 (ohne Bezeichnung alle SC Laage), 7. J. Raddatz 111/5; M 55: 6. H. Herrmann 110/6; M 70: 7. G. Wolff (alle LSV Güstrow) 92/4