Handball im GHV : Miserable Trefferquote kostet Sieg

1 von 1 Foto: Hans-Albrecht Kühne 1 von 1

Am zweiten Adventssonntag stand für die GHV-Männer das Heimspiel gegen den HSV Grimmen auf dem Spielplan. Mit Sicherheit war allen bewusst, dass das eine schwere Partie werden würde, denn Grimmen belegt in der Tabelle derzeit den 6. Platz, und dies entspricht nicht den Ansprüchen und Erwartungen der Gäste. Aber sie trugen ein leichtes Handicap mit sich, denn sie konnten in der aktuellen Saison vor ihrer Reise in die Barlachstadt nur einmal auswärts punkten.

Die Hausherren erwischten einen ordentlichen Start und zogen mit zwei Toren in Front. Langsam tasteten sich die Gäste heran, fanden aber nicht richtig ins Spiel, standen sich selbst im Weg oder trafen die falschen Entscheidungen. Immer wieder legten die Barlachstädter vor, teilweise sogar mit drei Toren Vorsprung. Taktische Anweisungen von der Gästebank fruchteten dann endlich und Grimmen konnte beim 8:8 erstmals ausgleichen. Unbeeindruckt spielten die Güstrower weiter und gingen mit einer 10:9-Führung in die Pause.

Durchgang zwei begann mit dem erneuten Ausgleich der Grimmener. Dieser Schlagabtausch setzte sich bis zur 45. Spielminute (14:14) fort. Beim 14:15 übernahmen die Gäste erstmals die Führung, jedoch blieb der GHV dran. Dann aber verloren die Güstrower ihren Spielfaden komplett, Ideen und Glück schwanden dahin. Mit vier Treffern in Folge zum 16:20 schwenkten die Gäste in die Siegerstraße ein. Ursächlich dafür waren zu viele technische Fehler und Ballverluste auf Seiten der Gastgeber. Hinzu kam dann noch eine miserable Trefferquote, die jegliches Aufholbegehren zunichte machte. Somit musste man mit einem 21:25 den Gästen die Punkte überlassen.

Einzig Lichtblick an diesem Tage war die Siebenmeter-Quote des Güstrower Schlussmanns Oliver Mayer: Alle drei Gästestrafwürfe konnte er parieren. Den einzigen GHV-Strafwurf versenkte Tim Dethloff.





Güstrower HV: Max Godow, Oliver Mayer, Thilo Severin, Michael Köhler (7), Paul Golatowski (2), André Regge (1), Christoph Götze (1), Philipp Glöde, Tim Dethloff (9), Sebastian von Weiss, Peter Ritzrau, Matthias Kahl (1)







