Tischtennis : Hoppenrader riskieren mitunter zu viel

Kreisliga

Der TTV Laage empfing den Güstrower SC und hatte wenig Mühe, diesen Wettkampf klar mit 10:0 zu gewinnen. Im zweiten Spiel mussten die Laager auswärts beim Bad Doberaner SV antreten und unterlagen mit 5:10. Die Mannschaft reiste nicht in Bestbesetzung an und war auch insgesamt in ihren Aktionen nicht sicher genug, um in diesem Spiel punkten zu können. So verloren sie schon die beiden Eingangsdoppel mit Jens Taube/Thomas Gruszka sowie auch mit Robert Greunke/Torsten Nielsen. Bei vielen Entscheidungen gab es allerdings knappe Ergebnisse, in denen den Laagern zum Siegen auch das Glück des Tüchtigen fehlte. So unterlag Robert Greunke dem Bad Doberaner Eckhard Bull erst mit 10:12 im fünften Satz und Torsten Nielsen musste sich gleich zweimal mit 2:3 geschlagen geben. Die Mannen um Kapitän Jens Taube setzten sich bei den zwölf Spielen, die erst nach mehr als drei Sätzen entschieden wurden, nur dreimal durch.

Im Vereinsduell der KSG Lalendorf/Wattmannshagen setzte sich die „Erste“ gegen die „Zweite“ mit 10:0 durch. In zwei Spielen ging es knapp zu. So unterlagen Werner Behrendt und Olaf Fischer ihren Gegnern, Frank Schätzel und Volker Wellnitz, jeweils nur knapp mit 2:3.



I. Kreisklasse

Der SV Aufbau Liessow/Diekhof III schlug den SV Hoppenrade I 10:2. Obwohl sich die Gastgeber klar durchsetzten, hatten die Hausherren doch mehr Mühe, als es das Ergebnis aussagt. Die Hoppenradener zeigten gute Spielzüge, riskierten allerdings bei knappen Zwischenständen mitunter etwas zu viel. Die Ehrenpunkte für die Gäste erzielten Bärbel Huber und Roland Köhn.

