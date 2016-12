Plauer SV Handball : Plauer Handballer kassieren in Bützow erste Auswärtsniederlage

1 von 1 Foto: raim 1 von 1

Die Plauer Handballmänner kassierten am Wochenende beim TSV Bützow die erste Auswärtsniederlage der Verbandsliga-Saison und unterlagen klar mit 26:38 (15:19) Toren. Angesichts des Spielverlaufs gingen die Punkte mehr als verdient an den Gastgeber. Die Niederlage hat jedoch noch einen bitteren Beigeschmack, denn die Plauer rutschten nach dieser Partie auf den vierten Tabellenplatz ab, da die direkten Kontrahenten alle als Sieger von der Platte gingen. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel des Jahres gegen die Rostocker am Sonnabend (17 Uhr) in der Klüschenberghalle kann sich die Konstellation aber schon wieder ändern.

Durch Kampf und sicher verwandelte Würfe aus der zweiten Reihe blieben die Plauer gegen den TSV Bützow in der ersten Halbzeit in Schlagdistanz (5:3, 7:4, 10:8). Besonders Madaus war in der Phase ein sicherer Schütze aus dem Rückraum und vom 7-Meter-Punkt. Beim 13:13 nach 25 Minuten war Plau voll im Geschehen. Jetzt zogen nun die Bützower das Tempo an und bis zur Pause auf 19:15 davon. Nach dem Seitenwechsel konnte der Gastgeber noch eine Schippe drauflegen und spätestens beim Stand von 30:20 war ein Klassenunterschied an diesem Spieltag erkennbar.

Plauer SV: Grabow (Tor), Pidinkowski (Tor), Günther, Starke 3, Schmidt, Madaus 8+4, Lenk 1, Steppeling, Humboldt, Kinzilo 1, Futterlieb 4, Marschke 4+1; Strafwürfe: Bützow 6/6, Plau 5/5; Zeitstrafen: Bützow 9 (+ 1x Rote Karte aufgrund 3x 2min), Plau 2; Zuschauer: 80





von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 05.Dez.2016 | 22:20 Uhr