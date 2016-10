Motorsport : Mario Grimm krönt gute Saison

Wenige Wochen nach seinem 50. Geburtstag krönte Mario Grimm vom MC Rehna im ADAC seine starken Leistungen in der zurückliegenden Saison. In Kempenich bei der abschließenden siebten Fahrt um den deutschen Enduropokal siegte er nicht nur in der Tageswertung sondern auch in der Gesamtwertung der Senioren vor Olaf Szukat aus Oberhausen und Thomas Lubbig aus Bad Oeynhausen. Leider verletzte sich Ingo Lange bereits in Führung liegend in der Klasse E1B bei der vierten Fahrt und verpasste somit den Gesamtsieg. Ihm bliebt der 7. Platz – Matthias Mann wurde 13. Die Enduro-Landesmeisterschaft wird am 6. November in Woltersdorf entschieden.



