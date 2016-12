Reiten : Kleis erfolgreich in Salzburg

1 von 1 Foto: Jutta Wego 1 von 1

Während Springreiterkollegen in Wendorf, seiner einstigen Wirkungsstätte, beim 1. Adventsturnier am Start waren, sattelte Thomas Kleis (Gadebusch) seine Pferde im Messezentrum von Salzburg (Österreich) bei den „Mevisto Amadeus Horse Indoors“. Schwager Philipp Makowei konnte wegen einer Verletzung nicht teilnehmen. Von einem der vielseitigsten Events rund um Pferd und Hund in Österreich kehrte Thomas Kleis mit fünf Preisgeldplatzierungen zurück.

75 Teilnehmer gingen im Großen Preis an den Start, der ohne Stechen ausgeschrieben war. Man musste deshalb von vornherein schnell reiten, wenn man ganz vorn dabei sein wollte. Nur sieben Teilnehmer absolvierten das 1,45m-Springen fehlerfrei. Als 41. Starter ließ Thomas Kleis mit der zehnjährigen For Pleasure-Stute Fortune, bei einer Zeit von 66,92 Sekunden, den bis dahin führenden Deutschen Michael Eichler hinter sich. Die Führung hielt nur so lange, bis der Schweizer Manuel Eugster mit der 13-jährigen Stute Wervel dem Gadebuscher zwei zehntel Sekunden abnahm. Als 59. Starterin blieb auch Amke Stroman (Eiterfeld/Hessen) mit dem zehnjährigen Hengst Forchello ohne Strafpunkte und holte die Führung mit 66,25 Sekunden für Deutschland zurück, die bis zum Ende der Prüfung hielt.

Am Sonntagmorgen hatte Thomas Kleis im Finale der Kleinen Tour schon den 4. Platz auf dem neunjährigen Wallach Silberpfeil M belegt. Der Sieg ging auch in diesem Springen nach Deutschland an Thomas Holz (Emsdetten) auf Landiamo. Am Freitag im Championat von Salzburg mit 92 Teilnehmern gehörte Thomas Kleis mit Fortune zu den Reitern, die das Stechen erreichten. Er wurde Fünfter. In der Qualifikation für die Kleine Tour ritt der 38-Jährige mit Silberpfeil M ebenso ins Preisgeld, wie am Donnerstag in der 1. Qualifikation der Großen Tour mit Fortune. „Ich bin zufrieden mit meinen Ergebnissen, wenn auch kein Sieg dabei ist. Zumal meine Pferde das ganze Turnier hindurch keinen Fehler gemacht haben. Das Risiko, unbedingt gewinnen zu wollen, ist angesichts der riesigen Zahl an Teilnehmern in Salzburg sehr hoch. Dem wollte ich mich nicht aussetzen“, sagte Kleis.