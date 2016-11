Ski Freestyle : Lisa Zimmermann gewinnt Big-Air-Weltcup in Mailand

vergrößern 1 von 4 Foto: Matteo Bazzi 1 von 4







In der italienischen Metropole dominierte die Freestyle-Skifahrerin bei ihrem Auftritt die Konkurrenz und gewann mit großem Vorsprung vor Mathilde Gremaud aus der Schweiz. «Das war schon ein kleiner Fingerzeig an die Konkurrenz. Das war ein erstes Ausrufezeichen», sagte ihr Trainer und Team-Manager Tobias Reindl am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die WM ist im März in der Sierra Nevada.

Zimmermann bekam für ihre beiden Sprünge über die große Schanze in der nicht olympischen Disziplin insgesamt 181,20 Punkte. Gremaud blieb mit 157,20 Punkten nur knapp vor der drittplatzierten Emma Dahlstrom aus Schweden (157,00).

Die 20-Jährige hatte im Februar bereits den ersten Big-Air-Weltcup der Geschichte gewonnen. Den Sommer über verzichtete die Bayerin komplett aufs Skifahren und war in Chile im September nicht am Start. Mit dem zweiten Sieg beim dritten Big-Air-Weltcup des Skiweltverbands FIS kommt Zimmermann nun auf insgesamt vier Weltcup-Siege. Die beiden anderen holte sie in der olympischen Disziplin Slopestyle, wo sie seit 2015 amtierende Weltmeisterin ist.

Facebook-Seite Lisa Zimmermann

FIS-Statistiken Lisa Zimmermann

von dpa

erstellt am 12.Nov.2016 | 11:01 Uhr