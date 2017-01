Turniere in Sydney und Hobart : Kerber und Petkovic verpatzen Australian-Open-Generalproben

vergrößern 1 von 2 Foto: Rick Rycroft 1 von 2

Beim WTA-Turnier in Sydney musste sich Kerber im Achtelfinale überraschend der Russin Daria Kasatkina mit 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben und schied aus. Für die zweimalige Grand-Slam-Siegerin war es das Auftaktmatch in der australischen Metropole, nachdem sie in Runde eins ein Freilos hatte. Damit ist in Sydney keine Deutsche mehr im Turnier.

Beim WTA-Event in Hobart musste in Petkovic eine weitere deutsche Hoffnungsträgerin das schnelle Aus hinnehmen. Die Darmstädterin unterlag Außenseiterin Veronica Cepede Royg aus Paraguay im Achtelfinale mit 3:6, 6:0, 4:6. Damit ist auch in Hobart keine deutsche Spielerin mehr vertreten.

Bei den Männern feierte Mischa Zverev beim ATP-Turnier in Sydney dagegen einen Sieg. Der 29-Jährige setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Spanier Nicolas Almagro mit 6:4, 6:2 durch und trifft nun im Achtelfinale auf dessen Landsmann Pablo Carreno Busta. Bereits tags zuvor war Philipp Kohlschreiber in Sydney in die Runde der letzten 16 eingezogen.

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 07:46 Uhr