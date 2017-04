2. Fußball-Bundesliga : Hannover nach Derbysieg Erster - Nürnberg bezwingt Aue

vergrößern 1 von 2 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 2

Der letztjährige Absteiger bleibt nach dem Hochrisikospiel vor 42 700 Zuschauern in Hannover zumindest bis zur Stuttgarter Partie am Montag in Bielefeld Tabellenführer. Hannover setzte sich in dem unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ausgetragenen Nachbarschafts-Duell dank des Tores von Niclas Füllkrug (32.) verdient durch. Die Braunschweiger rutschten durch die erste Niederlage nach neun ungeschlagenen Partien auf den Relegationsrang.

Der 1. FC Nürnberg beendete die Erfolgsserie des FC Erzgebirge Aue. Die Franken bezwangen die Sachsen trotz mehr als 40 Minuten Unterzahl mit 2:1 (1:0). Für Aue war es unter Trainer Domenico Tedesco nach vier Siegen und einem Remis die erste Niederlage. Die Nürnberger feierten indes nach zwei Pleiten vor 24 707 Zuschauern wieder einen Dreier.

Tobias Kempe (24. Minute) und Joker Cedric Teuchert (82.) befreiten den «Club» von den gröbsten Abstiegssorgen. Nach einer Roten Karte wegen Notbremse gegen Nürnbergs Patrick Kammerbauer (49.) hatte Mario Kvesic (51.) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

15.Apr.2017