Nullnummer : Würzburg und Düsseldorf verpassen Anschluss an Platz drei

Die Würzburger Kickers und Fortuna Düsseldorf haben durch ein Unentschieden den Anschluss an die Aufstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Überraschungsaufsteiger und die Rheinländer trennten sich in Unterfranken torlos.