3:0 gegen Heidenheim : St. Pauli mit großem Schritt Richtung Klassenerhalt

Hamburg (dpa) – Der FC St. Pauli hat einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Dank einer starken zweiten Halbzeit gelang dem Kiezclub im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim beim 3:0 (0:0) der vierte Sieg in Serie.