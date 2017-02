Hart umkämpfte Partie : Remis im Ost-Duell: Dynamo und Union trennen sich torlos

1 von 1 Foto: Thomas Eisenhuth 1 von 1

Der Aufsteiger festigte dank der siebten Punkteteilung in dieser Spielzeit mit nun 31 Zählern den fünften Tabellenplatz und bleibt damit in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. 30 153 Zuschauer im DDV-Stadion sahen von Beginn an eine hart umkämpfte Partie, bei der Torraumszenen vor allem im ersten Durchgang Mangelware blieben. Erst in den zweiten 45 Minuten sorgte vor allem der Gastgeber für mehr Torgefahr. Berlins Innenverteidiger Toni Leistner sah in der intensiv geführten Partie die fünfte Gelbe Karte und muss nun im Heimspiel am Sonntag gegen Bielefeld pausieren.

Liveticker Dresden

Liveticker Berlin

Spielinfos

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 15:38 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen