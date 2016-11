1:3-Heimniederlage : KSC hängt in Abstiegszone fest - Pleite gegen Sandhausen

1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Nach der dritten Niederlage nacheinander steht der KSC vorerst punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Vor 11 030 Zuschauern brachte Dimitris Diamantakos die Gastgeber in Führung (47. Minute). Andrew Wooten erzielte per Strafstoß den Ausgleich, dann glückte ihm das 2:1 (60./74.). Lucas Höler sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand bei Sandhausens erstem Auswärtssieg der Saison (90.+3).

von dpa

erstellt am 19.Nov.2016 | 15:00 Uhr

