Grund: Paris-Abstecher : Kaiserslautern suspendiert Stürmer Osawe

Der Verein bestätigte entsprechende Medienberichte. Osawe habe sich nach vorheriger Krankmeldung in Paris aufgehalten. «Jeder Spieler hat eine Verantwortung gegenüber dem Verein und der Mannschaft. Wer sich an Absprachen nicht hält, muss dafür die Konsequenzen tragen», sagte Trainer Tayfun Korkut dem «Kicker».

Der in Nigeria geborene Osawe hatte sich bei den Pfälzern am 6. Oktober krankgemeldet und deshalb auch beim Testspiel gegen Großaspach gefehlt. Am Wochenende unternahm der 23-Jährige dann einen Ausflug nach Paris - was später aufflog. Osawe droht neben seiner Suspendierung nun auch «eine empfindliche Geldstrafe für sein unprofessionelles Verhalten», wie Sportdirektor Uwe Stöver erklärte.

von dpa

erstellt am 11.Okt.2016 | 16:13 Uhr

