Vertrag für erste drei Ligen : Dynamo Dresden verlängert mit Kapitän Hartmann bis 2020

Der 29-Jährige ist seit 2013 an der Elbe und absolvierte in dieser Zeit 84 Pflichtspiele für Dynamo. Dabei erzielte er elf Tore. Hartmann waren vor der Vertragsverlängerung Kontakte zu mehreren Vereinen im In- und Ausland nachgesagt worden.

