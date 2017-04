Saison-Endspurt in 2. Liga : Breitenreiter geht von direktem Aufstieg mit Hannover 96 aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

«Ich gehe davon aus, dass wir uns in den letzten Spielen so durchsetzen werden, dass wir direkt aufsteigen», sagte Breitenreiter in der NDR-Sendung Sportclub. Vier Spieltage vor dem Saisonende belegt Hannover in der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Rang, der am Ende die Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga bedeuten würde. Im Oberhaus stecken der HSV und Wolfsburg noch im Abstiegskampf.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 11:26 Uhr