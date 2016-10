Fußball : 1:3 gegen Düsseldorf: 1860 München setzt Talfahrt fort

Die Talfahrt des TSV 1860 München in der 2. Fußball-Bundesliga nimmt dramatische Formen an. Die «Löwen» verloren ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf nach einer in der ersten Hälfte desaströsen Leistung mit 1:3 (0:3).