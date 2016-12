4:1-Sieg in Southampton : Tottenham festigt Platz fünf

1 von 1 Foto: Hannah Mckay 1 von 1

Der Londoner Fußballclub gewann beim FC Southampton nach Rückstand noch mit 4:1 (1:1) und hat nun 36 Punkte. Nach der Roten Karte für Nathan Redmond musste die Gastgeber eine gute halbe Stunde in Unterzahl spielen. Zudem verschoss Harry Kane für Tottenham einen Foulstrafstoß.

Southampton war durch Virgil van Dijk bereits in der 2. Minute in Führung gegangen. Doch Dele Alli gelang der Ausgleich (15.), und Kane brachte die Spurs nach der Pause erstmals in Führung (52.). In der Schlussphase machten der ehemalige Leverkusener Son Heung-Min (85.) und Alli (87.) alles klar.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 22:43 Uhr

