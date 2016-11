Zenit in der K.o.-Runde : Pleite für ManUnited in der Europa League

Manchester United hat in der Europa League seine zweite Niederlage kassiert. Das Starensemble von Trainer José Mourinho verlor verdient mit 1:2 (0:1) bei Fenerbahce Istanbul und muss vor den letzten beiden Spielen in der Gruppenphase um den Einzug in die Zwischenrunde fürchten.