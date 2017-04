PSG besiegt AS Monaco : Paris mit Draxler im französischen Pokal-Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

Außerdem trafen Edinson Cavani (31.), Blaise Matuidi (52.) und Marquinhos (90.) sowie Monacos Safwan Mbaé (50.) per Eigentor. Im Finale am 27. Mai im Stade de France trifft Paris Saint-Germain nun auf Angers, das sich am Vortag zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte für das Endspiel qualifiziert hatte.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 23:20 Uhr