Schlappe für Guardiola : Manchester City verliert Spitzenspiel gegen Chelsea

1 von 1 Foto: Nigel Roddis 1 von 1

Die Gastgeber waren nach einer starken ersten Halbzeit durch ein Eigentor von Gary Cahill in der 45. Minute in Führung gegangen, gaben die Partie aber in Hälfte zwei gegen den eiskalten Spitzenreiter noch aus der Hand.

Topstürmer Diego Costa glich nach einer Stunde aus, ehe Willian (70.) und Eden Hazard (90.) den Chelsea-Sieg sicherten. Wegen eines Frustfouls in der Nachspielzeit sah City-Star Sergio Agüero Rot. Es folgten heftige Tumulte am Spielfeldrand. Wegen einer Tätlichkeit gegen Cesc Fabregas wurde auch noch City-Profi Fernandinho mit Rot des Feldes verwiesen.

von dpa

erstellt am 03.Dez.2016 | 15:43 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen