Faserriss in Hüftmuskulatur : Herthas Innenverteidiger Brooks fällt vorerst aus

Wie lange Brooks fehlen wird, ließ der Club offen. Er soll voraussichtlich aber noch diese Saison zurückkehren. Damit vergrößern sich die Personalprobleme von Trainer Pal Dardai in der Defensivzentrale. Erster Kandidat auf den Platz neben Sebastian Langkamp dürfte damit der 19-jährige Jordan Torunarigha sein. Niklas Stark und Fabian Lustenberger, die ebenfalls in der Innenverteidigung auflaufen könnten, fehlen derzeit wie Brooks verletzt.

Hertha tritt als Tabellenfünfter am Samstag (15.30 Uhr) bei Verfolger Werder an. Die Berliner haben die vergangenen acht Auswärtsspiele in Serie verloren und damit einen Vereins-Negativrekord in der Bundesliga aufgestellt.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 11:02 Uhr