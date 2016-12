FC Hansa Rostock : Weihnachtsstimmung beim FC Hansa

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Weihnachtliche Stimmung beim FC Hansa Rostock: Am gestrigen Abend lud der Traditionsverein Anhänger mit Handicap zur traditionellen Weihnachtsfeier ins Ostseestadion ein. Fehlen durfte an diesem Nachmittag nicht der Weihnachtsmann, der für die Anwesenden einige Präsente dabei hatte – natürlich nur echte Hansa-Accessoires.

Besonders große Freude über die Geschenke herrschte bei Gudrun Schröder und Sven Michalowski. „Beide leben Hansa und freuen sich schon seit Wochen auf diesen Nachmittag. Es ist super, dass sie beide richtig mit den Spielern und Trainern in Kontakt treten können und sie nicht nur aus der Ferne sehen“, sagte Betreuer Tobias Neumann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Hilfe bei der Organisation und Durchführung bekam der Behindertenbeauftragte des FC Hansa, Uwe Schröder, unter anderem von der Firma w.Holz, die nicht nur das Catering, sondern mit den Mitarbeitern Matthias Kugehl, Kristina Neundorf und Maik Jänicken auch den Ausschank an diesem Tag übernahm. „Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, heute dabei zu sein, da muss ich mich auch nicht bitten lassen“, so Jänicken. Auch für Christian Hüneburg, Hansa-Vorstand für Finanzen, ist die Veranstaltung schon zur Tradition geworden: „So etwas ist für uns als Verein eine gute Gelegenheit, den Menschen, die uns so viel Unterstützung geben, etwas zurück zu geben.“ Für einen stillen Moment sorgte die neunjährige Lissy Wollenberg. Sie stimmte gleich mehrere Weihnachtslieder auf ihrer Klarinette für die gut 240 Gäste an – und bekam tosenden Applaus für ihre Darbietung.

Mit stehenden Ovationen und Jubelrufen wurden dann auch die Profis und das Trainerteam empfangen. Vor allem auf einen hatte Gudrun Schröder gewartet: Marcus Hoffmann, der sich auf ihrem Hansa-Kalender verewigte.

von Marie Boywitt

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:00 Uhr