FC Hansa Rostock : Neuverpflichtungen schon zum Trainingsstart?

1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

Können die Anhänger und Spieler des Fußball-Drittligisten FC Hansa beim Auftakt zur Wintervorbereitung am 4. Januar (14.30 Uhr) vielleicht schon neue Gesichter auf dem Platz begrüßen?

„Es wäre möglich…“, lässt Chefcoach Christian Brand Raum für Spekulationen. Dass der 44-Jährige mit der aktuellen Personalsituation des Drittligisten nicht zufrieden ist, ist nicht verwunderlich. Musste Brand doch immer wieder Umstellungen vornehmen, weil Spieler verletzt waren: Mit Marcus Hoffmann, Maximilian Ahlschwede, Christian Dorda, Ronny Garbuschewski, Timo Gebhart, Fabian Holthaus, Dennis Erdmann und zuletzt auch Kapitän Michael Gardawski fehlten Stammkräfte teilweise in mehreren Partien. Beim Auftakt werden aber wohl alle wieder an Bord sein. Auch „Hoffi“, der lange mit einer Teilruptur des Innenbandes im Sprunggelenk zu kämpfen hatte. „Ich hoffe, dass er zum Start wieder dabei sein kann. Das wäre wichtig für uns und auch für ihn“, so der Coach.

Bei Hansa könnten durchaus gleich mehrere Neuverpflichtungen in der Wintervorbereitung erfolgen – oder zumindest zum Rückrundenstart. „Die Menge an Spielern ist nicht wichtig. Wir müssen gucken, wer ist wirklich besser als die, die wir momentan haben. Und dann schauen wir, wen wir dazu holen können“, gibt sich Christian Brand zurückhaltend, sieht aber das große Manko im Angriff der Hanseaten: „Es gibt ein Gesamtkonstrukt für die Mannschaft, was sie braucht und wo sie verbessert werden muss. Das ist bei uns der Sturm, da suchen wir nach einer Lösung – dass wir da einen guten Stürmer finden.“

Scheinbar kein Thema wird das junge Talent Samed Yesil sein (absolvierte im Sommer ein vierwöchiges Probetraining). „Weder er noch sein Berater haben sich gemeldet. Bei dem Spieler habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich ihm hinterherlaufen muss. Sonst hätten wir ihn schon damals verpflichtet“, erklärt Brand.

Der Rückrunde sieht der

44-Jährige mit Spannung entgegen. „Dann geht die Post ab. Wir müssen sofort wach sein und so schnell, wie es geht, wieder in die Spur kommen. Und schnell die 44, 45 Punkte haben, denn die braucht man dieses Jahr“, sagt Christian Brand.

von Marie Boywitt

erstellt am 31.Dez.2016 | 05:00 Uhr