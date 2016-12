Hansa Rostock : Kogge versinkt im Mittelmaß

1 von 1 1 von 1

Der FC Hansa versinkt im Mittelmaß der 3. Fußball-Liga. Zwar durchbrachen die Rostocker am 17. Spieltag gegen den Kieler SV Holstein ihre Unentschieden-Serie – zuletzt viermal 1:1 –, allerdings gingen sie nicht als Sieger vom Platz. Vor 11 000 Zuschauern musste die Kogge eine enttäuschende 1:4-Schlappe einstecken. Auch in der Höhe ging die Pleite am Ende völlig in Ordnung.

Zunächst sah es jedoch so aus, als ob die Gastgeber auf dem richtigen Weg wären. Stefan Wannenwetsch brachte einen Freistoß in den Strafraum, den Stephan Andrist zum 1:0 einköpfte (8.). Es war das fünfte Saisontor des Schweizer Flügelflitzers. Timo Gebhart, erneut links-offensiv aufgeboten, hätte in der 28. Minute auf 2:0 stellen können, jedoch parierte Holstein-Keeper Kenneth Kronholm den Schuss des Rostockers.

Auf der Gegenseite folgte die erste von zahlreichen Schlafeinlagen. Hansa-Kapitän Michael Gardawski ließ Kingsley Schindler zu einfach flanken und in der Mitte verlor Tobias Jänicke den Kieler Torschützen Steven Lewerenz völlig aus den Augen – 1:1 (30.). Hansa geriet außer Tritt. „Der Ausgleich in der ersten Hälfte hat uns schon ein bisschen wehgetan, aber wir haben uns in der Halbzeit gesagt, dass wir rausgehen und noch einmal alles versuchen werden“, so Gardawski.

Doch bereits in der 50. Minute nahm das Unheil seinen Lauf. Der Kieler Dominick Drexler setzte zu einem Sololauf an. Weder Tommy Grupe noch Marco Kofler konnten ihn stoppen, ehe Wannenwetsch ihn im Strafraum zu Fall brachte – Elfmeter für Kiel. Tim Siedschlag verwandelte sicher (50.).

Andrist hätte im Gegenzug ausgleichen können, doch fand er in Kronholm seinen Meister. In der 62. Minute führte ein kompletter Tiefschlaf der Hansa-Abwehr zum 1:3 durch Drexler (62.). „Nach der Pause haben wir schnell das 1:2 und dann auch das 1:3 bekommen. Da wurde es natürlich schwer, noch einmal ins Spiel zurückzufinden. Wir haben es zwar versucht, aber es hat nicht geklappt“, sagte Michael Gardawski.

Kiel wirkte einfach reifer und abgezockter in der Spielanlage und blieb zudem gefährlich. Der FC Hansa mühte sich zwar, entwickelte im Spiel nach vorn nicht die nötige Durchschlagskraft. Außerdem stellten die Gäste die Räume geschickt zu.

Ein katastrophaler Ballverlust von Matthias Henn führte schließlich zum 1:4 durch den eingewechselten Milad Salem, der dabei auch noch Kofler und Grupe stehen ließ (84.).

Nach dem fünften sieglosen Spiel – vier Remis, eine Niederlage – stagnieren die Rostocker auf dem 10. Tabellenplatz. Noch ist die Liga eng. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 18 beträgt fünf Punkte, der Rückstand auf Aufstiegs-Relegationsplatz drei ebenfalls. In den beiden Partien bis zur Winterpause am Sonnabend in Erfurt und anschließend gegen Chemnitz wird sich zeigen, wohin die Reise des FC Hansa gehen wird.

Randale am Bahnhof Bad Kleinen

Was in Rostock noch friedlich begann, endete am Bahnhof Bad Kleinen mit Auseinandersetzungen. Ca. 290 Kieler und 170 Hansa-Fans traten um 17.07 Uhr ab Rostock gemeinsam die Rückreise an. Begleitet wurden die getrennt untergebrachten Fangruppen von Beamten der Bundespolizei. Bis Bad Kleinen verlief die Fahrt ohne Störungen. Dort stiegen ca. 40 Hansa-Fans aus und provozierten die Kieler. Daraufhin begaben sich ca. 30 Kieler Fans aus dem Zug und es kam zu Auseinandersetzungen. Die Beamten trennten beide Fangruppen. In der Folge griffen beide Fangruppen gemeinsam die Beamten an, es kam zu Flaschenwürfen. Die Bundespolizei konnte die Lage beruhigen und die Fans wieder in den Zug bringen. Es kam zu keinen schwerwiegenden Verletzungen. Durch den Vorfall verspätete sich die Ankunft des Zuges in Hamburg um ca. 80 Minuten. Der weitere Verlauf der Rückreise der Kieler Fans verlief störungsfrei. Es werden nunmehr die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstand aufgenommen.

Gebhart verletzt

Hansas Offensivspieler Timo Gebhart musste in der 53. Minute wegen einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, ist noch fraglich.

Trainingsfrei

Die Profis des FC Hansa haben am Montag trainingsfrei. Erst morgen ab 10 Uhr startet die Truppe von Chefcoach Chrstian Brand mit den Vorbereitungen auf das Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Erfurt (Sonnabend 14 Uhr).



04.Dez.2016