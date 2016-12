FC Hansa Rostock : In der Rückrunde weiter angreifen

1 von 1 Foto: LUTZ BONGARTS 1 von 1

Für den Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock geht es am Sonnabend ab 14 Uhr gegen den Chemnitzer FC im heimischen Ostseestadion darum, die Hinrunde gut zu beenden. „Wenn wir gegen Chemnitz noch was holen, sind wir in einer guten Position, in der Rückrunde weiter anzugreifen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Punkte holen“, so Schlussmann Marcel Schuhen. „Mit dem Sieg in Erfurt sind wir nun in einer vernünftigen Situation – und gegen Chemnitz wollen wir auch noch was mitnehmen“, sagt der 23-Jährige, der auch zu Hause an die Defensivleistung vom 2:1 beim FC Rot-Weiß Erfurt anknüpfen möchte.

von Marie Boywitt

erstellt am 15.Dez.2016 | 05:00 Uhr