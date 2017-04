FC Hansa Rostock : Hansa nach Elfmeterschießen im Halbfinale 

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Titelverteidiger FC Hansa Rostock komplettiert wie erwartet das Halbfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern. Der Drittligist kam am Ostermontag vor rund 1000 Zuschauern im heimischen Volksstadion zu einem mühsamen und glücklichen 3:2 nach Elfmeterschießen (0:0, 0:0, 0:0) gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter Greifswalder FC. Kapitän Ronny Garbuschewski verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die erschreckend schwachen Hanseaten.

In der Vorschlussrunde empfängt das Team von Trainer Christian Brand den Verbandsligisten Torgelower FC Greif. In der zweiten Partie stehen sich die beiden Verbandsligisten Aufbau Boizenburg und MSV Pampow gegenüber. Die Begegnungen werden am 26. April ausgetragen.

Das Finale findet am 25. Mai in Neustrelitz statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/2018 qualifiziert.