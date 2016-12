FC Hansa Rostock : Hansa führt die Auswärts-Tabelle an

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Der FC Hansa Rostock ist Tabellenführer – zumindest bei der Auswärtsbilanz der 3. Fußball-Liga. Mit dem 2:1 (1:0)-Sieg bei Rot-Weiß Erfurt stehen beim FCH nun vier Erfolge in der Ferne auf der Habenseite. Mit außerdem vier Unentschieden und nur einer Niederlage auf fremdem Rasen nehmen die Rostocker Platz eins ein. Damit sammelten die Hanseaten insgesamt 16 Zähler auswärts.

„Wir sind sehr kompakt und schwer zu bespielen. Das ist das große Geheimnis beziehungsweise kein Geheimnis, dass man als Mannschaft funktioniert und sehr kompakt ist. Das war der Schlüssel des Erfolges“, fasst Cheftrainer Christian Brand die Auswärtsbilanz zusammen. Sein Stürmer Marcel Ziemer ergänzt: „Wir können auch immer wieder Nadelstiche setzen.“

Das einzige Spiel, das der FC Hansa auswärts nicht erfolgreich bestreiten konnte, war die Saisonpremiere beim SSV Jahn Regensburg (0:2).

In der Heimbilanz sieht es hingegen nicht ganz so gut aus für den FCH: Mit zehn Punkten (zwei Siege, vier Remis und drei Niederlagen) nimmt die Truppe von Coach Brand lediglich Platz 16 ein. „Dieser Sieg in Erfurt hat uns jetzt einfach noch hungriger gemacht, dass wir unser letztes Heimspiel gegen Chemnitz auch gewinnen wollen. Es wird sehr schwierig, weil Chemnitz sehr stark ist. Aber wir sind schon in der Lage, zu Hause den Gegner zu schlagen“, so Brand.



von Marie Boywitt

erstellt am 13.Dez.2016 | 07:45 Uhr