Exklusiv-Interview : Hansa-Aufsichtsrats-Chef: Wir müssen in die 2. Liga!

Dem FC Hansa Rostock muss vor allem aus wirtschaftlichen Gründen so schnell wie möglich die Rückkehr in die 2. Bundesliga gelingen, fordert der neue Vorsitzende des Aufsichtsrates des Fußball-Drittligisten, Günter Fett. „Wir sollten so schnell wie möglich den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen. Denn in dieser Spielklasse gibt es einfach mehr Fernsehgelder und die Möglichkeit, höhere Werbeeinnahmen zu generieren. Da ist die wirtschaftliche Basis eine ganz andere als jetzt“, sagt er in einem Interview mit den Norddeutschen Neuesten Nachrichten.

Im Gespräch mit der Rostocker Tageszeitung vertritt Günter Fett die Ansicht, dass fast alle Drittligisten am Existenzminimum rumdümpeln. „Wir wissen ja um unsere Schulden, die wir nach wie vor haben. Die bekommen wir nur in der 2. Liga abgebaut. In der 3. Liga hängen wir am Tropf“, so der Aufsichtsrats-Chef, der am 20. November von den Hansa-Mitgliedern gewählt wurde.

Der anerkannte Mann aus der Rostocker Wirtschaft, der Geschäftsführer bei Euroports ist, sieht Hansa sportlich auf einem guten Weg: „Ich habe bei der jetzigen Mannschaft ein gutes Gefühl. Wir spielen ordentlich Fußball, anders als in den Jahren zuvor.“

Fett und seine Aufsichtsratskollegen wollen sich aber nicht unmittelbar in diesen Bereich einmischen. „Die eigentliche fußballerische Kompetenz liegt beim FC Hansa bei anderen Leuten. Wir müssen den Trainer machen lassen“, stellt er klar.

Günter Fett äußert sich in den NNN auch dazu, dass mit Sebastian Eggert ein zumindest bis dato führender Kopf der Hansa-Ultra-Fanszene in den Aufsichtsrat gewählt wurde. „Er ist wie alle anderen von der Mitgliederversammlung gewählt worden. Das ist eine demokratische Entscheidung. Ich gehe davon aus, dass wir die klare Linie fahren: Gewalt und Ausschreitungen gehören nicht zum FC Hansa.“

