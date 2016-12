FC Hansa Rostock : 2:1 – Hansa gewinnt Kampfspiel

1 von 1 Foto: Lutz Bongarts 1 von 1

Der FC Hansa stellt seine Auswärtsstärke in der 3. Fußball-Liga mal wieder unter Beweis: Beim FC Rot-Weiß Erfurt gewannen die Rostocker mit 2:1 (1:0) und klettern in der Tabelle auf Platz acht. „Wenn man fünfmal nicht gewonnen hat, dann ist die Freude natürlich groß“, sagte Chefcoach Christian Brand.

Der 44-Jährige stellte zweimal um im Vergleich zum Spiel gegen Holstein Kiel (1:4): Kerem Bülbül ersetzte Timo Gebhart (Muskelfaserriss), und Linksverteidiger Christian Dorda feierte sein Start-Elf-Comeback nach einer Knieverletzung – dafür nahm Aleksandar Stevanovic auf der Bank Platz.

Schnell wurde das Ost-

Duell zum erwarteten Kampfspiel – kleine Nickligkeiten unterbrachen immer wieder den Spielfluss. In der 5. Minute war es ein fataler Abspielfehler des Erfurter Kapitäns Mario Erb: Hansas Bülbül schnappte sich das runde Leder, gab auf Marcel Ziemer ab, und der tunnelte RWE-Keeper Philipp Klewin – 1:0 für Hansa. „Klar, wenn ich da vorn stehe, haue ich ihn rein. Es tut mir auch mal wieder gut. Stürmer brauchen Tore“, sagte „Cello“.

Danach beschränkte sich der FCH aufs Verteidigen und ließ die Hausherren das Spiel machen. Dennoch wurden die Blau-Weißen durch schnelle Konter immer mal gefährlich. „Kompliment an das Team. Wir haben schnell und schnörkellos nach vorn gespielt. Defensiv waren wir geordnet. Wir waren wach und sehr konzentriert“, resümierte Brand. Mit dem 1:0 und wenig nennenswerten Torraum-Szenen ging es in die Pause.

Die zweite Hälfte begannen beide Teams engagiert. Nach eine eher zaghaften Verteidigung gelang Okan Aydin mit schönem Fernschuss der Ausgleich (51.). Die Hanseaten fingen sich schnell. Und so war es erneut der 21-jährige Bülbül, der einen Fehler von Erb ausnutzte, Richtung Tor lief und auf Stephan Andrist ablegte – dieser vollendete auf allen Vieren zum 2:1 (57.). „Kerem spielt mir den Ball schön rüber, aber ich rutsche aus. Irgendwie kommt der Ball in dem Moment genau so, dass ich ihn nur noch reinmachen muss – so ist Fußball“, beschrieb Andrist.

Die restlichen Minuten entwickelten sich für Hansa zur Abwehrschlacht, doch hatte Soufian Benyamina noch zwei gute Gelegenheiten, um die Partie klar zu machen. Dank einer Glanzparade von Rostocks Keeper Marcel Schuhen in der Nachspielzeit blieb es beim 2:1 für die Gäste.

„Fußballerisch war es kein Leckerbissen. Aber wir haben das Ding gewonnen, das ist das Wichtigste. Wenn man gesehen hat, wie wir uns reingekniet haben, um so wichtiger“, so das Urteil von Marcel Ziemer.

Auch von Christian Brand gab es ein Lob für das gesamte Team: „Man hat gesehen, dass da elf Leute auf dem Platz waren, die unheimlich füreinander gearbeitet haben – inklusive der drei Spieler, die wir gebracht haben.“

Das Urteil der Trainer

Stefan Krämer (Erfurt): Wenn du gegen eine sehr gute, kompakte, tief stehende Mannschaft spielst, ist es nicht gerade förderlich, wenn du ihnen das 1:0 schenkst. Dann geht der Gegner noch tiefer, hat noch weniger Grund, hinten rauszukommen und uns Lücken zu geben. Wir haben es dann in der ersten Halbzeit mit Spielkontrolle ganz gut gemacht. Nach dem 1:1 hatte ich Hoffnung. Ich denke, wenn wir die beiden Fehler nicht gemacht hätten, hätten wir 1:0 gewonnen.

Christian Brand (Rostock): Wir sind total froh, dass wir drei Punkte entführen konnten. Wir wussten, dass Erfurt sehr aggressiv unterwegs sein und viel pressen wird. Wir haben den ersten Fehler nutzen können – in der zweiten Hälfte war es ähnlich. Ich glaube, wir haben zu perfekten Momenten die Treffer erzielt. Erfurt ist immer wieder angerannt und hat alles versucht. Aber die Mannschaft fand Antworten und konnte gefährliche Konter setzen. Wir waren sehr ruhig, abgeklärt, sehr laufstark und vor allem als Mannschaft unterwegs, wo jeder für jeden unheimlich hart gearbeitet hat.

von Marie Boywitt

erstellt am 11.Dez.2016 | 17:11 Uhr