0:1 gegen Paraguay : Presse: Niederlage Argentiniens «Blamage»

«Jedes Mal schlechter, Blamage», hieß es in «Clarín», der auflagenstärksten Zeitung Argentiniens. Man müsse jetzt für Lionel Messi ein Gebet erheben, schrieb die Zeitung «La Nación», damit der verletzte Weltstar bei den nächsten Spielen wieder antrete. Ohne ihn sei alles schwieriger.

Die «Albiceleste» hat bei der WM-Quali für Russland 2018 drei Mal mit Messi gespielt und alle drei Mal gewonnen. Ohne den Stürmer des FC Barcelona hat Argentinien nur einen Sieg in sieben Spielen davongetragen. Die «Gauchos» treffen am 10. November in Belo Horizonte auf Tabellenführer Brasilien.

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 20:32 Uhr