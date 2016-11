WM-Qualifikation : Nigeria gewinnt Spitzenspiel gegen Algerien

1 von 1 Foto: Robert Ghement 1 von 1

Der Schalker Bundesliga-Profi Nabil Bentaleb hatte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielt (67.). Nigeria führt die Gruppe nach zwei Spieltagen nun mit sechs Punkten vor Kamerun (2), Sambia und Algerien (je 1) an. Kamerun und Sambia trennten sich zuvor in Limbe 1:1. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

von dpa

erstellt am 12.Nov.2016 | 19:15 Uhr