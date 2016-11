Bei französischer Nationalelf : Münchens Coman verletzt sich im Training

1 von 1 Foto: Georgi Licovski 1 von 1

Wie der Verband mitteilte, wurde der 20-Jährige während einer Einheit am Knöchel und Knie getroffen. Eine Untersuchung ergab demnach, dass Coman am Freitag gegen Schweden und am Dienstag gegen die Elfenbeinküste fehlen wird. Details zur Schwere der Blessur wurden nicht bekanntgegeben.

Coman-Profil

Kader FC Bayern

Mitteilung Französischer Fußball-Verband

von dpa

erstellt am 10.Nov.2016 | 11:18 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen