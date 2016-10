0:0 in Slowenien : Englands Southgate: Habe «ein Durcheinander übernommen»

Auch ohne Kapitän Wayne Rooney in der Startelf läuft es für England in der WM-Qualifikation nicht besser. Nur Torhüter Joe Hart überzeugt in Slowenien. Verliert Interimstrainer Southgate schon die Lust?