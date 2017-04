Kritik an UEFA : Frankfurt-Trainer solidarisiert sich mit Tuchel

Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac hat sich vor dem direkten Bundesliga-Duell am Samstag mit seinem Kollegen Thomas Tuchel solidarisiert und die schnelle Neuansetzung des Dortmunder Champions-League-Spiels gegen AS Monaco so kurz nach dem Anschlag kritisiert.