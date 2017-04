Primera Division : FC Barcelona gewinnt gegen Espanyol - Real schlägt Valencia

vergrößern 1 von 2 Foto: Enrique de la Fuente/Shot for pr 1 von 2

Die Katalanen entschieden das Stadtderby gegen Espanyol mit 3:0 für sich, zogen nach Punkten wieder mit Real gleich und übernahmen die Tabellenführung. Luis Suárez (50./87. Minute) und der Ex-Bundesliga-Profi Ivan Rakitic (76.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen.

Real und Barça haben 81 Punkte, allerdings hat der Hauptstadt-Verein noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Der Champions-League-Sieger hatte zuvor 2:1 (1:0) gegen den FC Valencia gewonnen.

Cristiano Ronaldo brachte die Gastgeber in der 27. Minute per Kopf in Führung, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter in der 57. Minute an Diego Alves und vergab damit die frühzeitige Entscheidung. Das bestrafte Daniel Parejo mit dem Ausgleich (82.), doch Marcelo (86.) sorgte noch für den Sieg der Real-Mannschaft mit Toni Kroos. Es war zugleich eine erfolgreiche Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Stadtrivale Atlético.

