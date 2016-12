Genaue Diagnose steht noch aus : Erneut Verletzungspech für Gündogan: Lange Pause befürchtet

1 von 1 Foto: Maja Hitij 1 von 1

Die genaue Diagnose soll nach einer Untersuchung feststehen. «Es tut mir Leid für Ilkay. Wie es aussieht, werden wir eine lange Zeit ohne ihn auskommen müssen», sagte City-Trainer Pep Guardiola. «Er ist natürlich sehr traurig, genauso wie wir.» Gündogan war im Sommer schon verletzt von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt. Nach seinem Comeback wurde der Mittelfeldspieler schnell eine feste Größe im Team von Guardiola.

Nachdem er wegen seiner Verletzung im Frühjahr auch die EM verpasst hatte, kehrte er im Oktober in die Nationalmannschaft zurück. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird am 22. März das Länderspiel-Jahr mit dem Test gegen England starten, vier Tage später steht das WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan an.

erstellt am 15.Dez.2016 | 07:50 Uhr

