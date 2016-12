Video: Futsalmasters 2016 : Die 11 Unterschiede zum Hallenfußball

Am 28. Dezember 2016 finden die ersten Lübzer Futsalmasters in der Schweriner Sport- und Kongresshalle statt. Sie haben richtig gelesen: Futsal, nicht Fußball. Futsal ist eine spezielle Form des Hallenfußballs, welche in Südamerika schon länger weit verbreitet ist und nun so langsam auch in Europa Einzug hält. Doch wo sind eigentlich die Unterschiede zwischen Futsal und dem klassischen Hallenfußball?

von Alexander Hamacher

erstellt am 16.Dez.2016 | 18:19 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen