DFB-Pokalhalbfinale : Mutig in den Evergreen: BVB will Bayern-Double verhindern

Noch vor knapp drei Wochen waren die Dortmunder beim 1:4 in München chancenlos. Dennoch gehen sie zuversichtlich in das Pokal-Halbfinale am Mittwoch. Ein erneuter Einzug in das Endspiel wäre Rekord.