Ancelotti weiter gelassen : Künstler Thiago als Bayerns Pokal-Trumpf

1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

Um ihn herum wächst von Woche zu Woche die Unruhe, aber der längst ergraute Carlo Ancelotti ruht weiter in sich. «Nein, nein», antwortete der 57 Jahre alte Italiener in seiner Pressekonferenz.

Er sei keineswegs beunruhigt vor dem K.o.-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den VfL Wolfsburg und der schon in einer Woche anstehenden Champions-League-Prüfung gegen den FC Arsenal. Der erfahrene Trainer glaubt vielmehr fest daran, dass die jetzt einsetzende höhere Schlagzahl der Spiele beim FC Bayern wie ein Startknopf für besseren und erfolgreichen Fußball wirken wird.

«Wir sind mehr daran gewöhnt, alle drei Tage zu spielen. Der Rhythmus kann uns helfen», erklärte Ancelotti. Kritische Fragen zum Zustand des deutschen Rekordmeisters im Winter 2017 begegnete er mit einem Lächeln - und gelassenen Antworten. «Nach knapp tausend Spielen auf der Bank überrascht mich nichts mehr», sagte Ancelotti. Und in Bezug auf die fremde Sprache, bemerkte er: «Kritik ist gut. In Deutschland habe ich weniger Probleme damit, weil ich nicht alles lesen kann.» Und überhaupt: Abgerechnet werde nicht im Februar, sondern erst im Sommer: «Ich weiß, dass ich am Ende nur am Ergebnis gemessen werde.»

Die selbstkritischen Töne der Spieler nach dem unbefriedigenden 1:1 gegen Schalke hätten ihm nicht missfallen - im Gegenteil: «Das ist gut.» Kapitän Philipp Lahm hatte vor einem bösen Erwachen gewarnt, die Titelchancen frühzeitig zu verspielen. Ancelotti glaubt an eine rasche Problemlösung: «Die Spieler haben verstanden, dass sie im Spiel kompakter stehen müssen. Ohne Kompaktheit hat man Probleme.»

Gegen Schalke habe defensiv die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen gefehlt. «Verteidigen ist nur Rennen und Aufopfern. Ich bin sicher, gegen Wolfsburg arbeiten sie mehr zusammen», sagte Ancelotti. Es steht ja auch mehr auf dem Spiel als im Liga-Alltag, was beflügeln soll. «Es ist ein K.o.-Spiel», betonte Ancelotti.

Die Hoffnung auf Besserung trägt auch einen Namen: Thiago. Der Spanier werde nach seinem Muskelfaserriss gegen Wolfsburg beginnen, kündigte Ancelotti an. «Thiago kann uns mit seiner Qualität sehr helfen», sagte der Trainer. Mit einem herausragenden Thiago anstelle von Thomas Müller auf der Zehnerposition hatten die Bayern im letzten Spiel vor der Winterpause RB Leipzig im Liga-Topspiel 3:0 besiegt.

In den drei Bundesligaspielen ohne Thiago 2017 stotterte der Bayern-Motor dagegen bedenklich. Von selbst wird es aber auch mit Thiago und dem auch wieder gesunden Joshua Kimmich gegen Wolfsburg nicht funktionieren, mahnte Torwart Manuel Neuer: «Wir werden hart dafür arbeiten müssen, dass wir eine Runde weiterkommen.»

Verglichen mit der Unzufriedenheit beim FC Bayern herrscht in Wolfsburg vor dem Gastspiel in München bereits wieder akute Alarmstimmung. Nach den beiden Niederlagen gegen Augsburg und Köln stecken die Niedersachsen in der Bundesliga tief im Abstiegskampf. Anders als vor der 0:5-Klatsche um Punkte reisen die Niedersachsen dieses Mal erst am Spieltag nach München an. «Es ist wichtig, sich zu Hause im Kopf zu erholen», begründete Trainer Valérien Ismaël, früher selbst als Profi bei den Bayern aktiv, die ungewöhnliche Maßnahme.

Der Franzose traut seiner Mannschaft eine Überraschung zu. «Im Pokal passieren manchmal verrückte Dinge», sagte Ismaël. Eine Sensation in München würde den Wolfsburgern die Chance auf den Europapokalplatz bewahren, der über die Liga nicht mehr zu erreichen ist. Sie könnte auch einen Wendepunkt bedeuten. «Vielleicht können wir dort den Liga-Alltag vergessen», sagte Nationalspieler Yannick Gerhardt.

Pokal-Achtelfinale

Spielbilanz Bayern - Wolfsburg

Terminplan DFB-Pokal

Bisherige Pokalsiege

Rekordgewinner DFB-Pokal

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 14:58 Uhr