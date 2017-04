Kein UEFA-Verfahren : Zeitungen: Bayern-Stars stürmen Schiri-Kabine

Der FC Bayern gibt die Schuld am Ausscheiden aus der Champions League Schiedsrichter Kassai. Mit einigen zweifelhaften Entscheidungen hat der Ungar in Madrid den Bayern-Zorn auf sich gezogen. In seiner Kabine soll es dann sogar zum Eklat gekommen sein.